Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Wittlich

Wittlich (ots)

Am 13.02.2019 zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr wurde durch Beamte der Bereitschaftspolizei Wittlich in der Berlinger Straße in Wittlich in einer 30km/h-Zone eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt.

Im Rahmen dieser Kontrolle wurden nachfolgende ordnungswidrigkeitenrechtliche Verstöße festgestellt:

- 11 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstoß gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung - 1 Ordnungswidrigkeit wegen Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt - 5 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstoß gegen die Anschnallpflicht

Zudem wurde im Rahmen dieser Kontrolle eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Bernkastel-Kues mit ihrem Kleinkraftrad (45er-Roller) angehalten.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:



------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Wittlich

Sven Lehrke, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Tel.: 06571/926130

Fax: 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell