Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 13.02.2019 gegen 16:13 Uhr hatte 74-jähriger Geschädigter aus der VG Zell seinen Personenkraftwagen auf einem Parkplatz in der Friedrichstraße in Wittlich abgestellt.

Ein bisher unbekannter Verkehrsunfallbeteiligter stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen das ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 erbeten.

Rückfragen bitte an:



------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Wittlich

Sven Lehrke, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Tel.: 06571/926130

Fax: 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell