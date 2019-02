Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Geldbörse

Prüm (ots)

Am gestrigen Mittwoch Mittag, 13.02.2019, kam es gegen 13:30 Uhr zu dem Diebstahl einer Geldbörse an einer Bushaltestelle im Gerberweg in Prüm. Hierbei stellte die Geschädigte ihre Handtasche im Bereich der Bushaltestelle ab. Als sie kurze Zeit später nach der zuvor darin befindlichen Geldbörse greifen wollte, war diese bereits hieraus entwendet worden. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder dem Aufenthaltsort der Geldbörse nimmt die Polizei Prüm unter der Rufnummer 06551/9420 entgegen.

Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.: 06551-942-0

Fax: 06551/942-50

pipruem@polizei.rlp.de





