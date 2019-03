PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 3.3.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Unfallort: Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade 24 Unfallzeit: Freitag, 1.3.19, 09.38 Uhr

Eine 58-jährige PKW Führerin befuhr die Kaiser-Friedrich-Promenade aus Richtung Höhestraße kommend in Richtung Schwedenpfad. Eine 51-jährige PKW Führerin befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 24 hatte die 51-Jährige mit einem Wendemanöver begonnen. Dies übersah die 58-Jährige und es kam zum Unfall. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Sachschaden: ca. 19.000

Strafanzeigen 1. Mann in Gaststätte niedergeschlagen Bad Homburg, Louisenstraße (Tanzlokal Tiffanys) Samstag, 02.03.2019, 04:00 Uhr

Ein 48-jähriger Bad Homburger geriet im Tanzlokal Tiffanys mit einem anderen Gast in Streit. Vermutlich schlug diese Person ihm anschließend unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Bad Homburger wurde leicht verletzt. Der bislang unbekannte Täter wurde als ca. 25 Jahre, männlich, afrikanisches Erscheinungsbild beschrieben. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

2. Mehrere Einbrüche in Bad Homburg Bad Homburg-Ortsteile Donnerstag, 28.02.2019 bis Samstag, 02.03.2019

Am frühen Freitagabend, sowie in der Nacht zu Samstag kam es in Kirdorf zu zwei Einbrüchen. In beiden Fällen verschafften sich die Täter Zugang zur Wohnung, in dem sie Fenster bzw. Terrassentür auf der Rückseite des Hauses aufhebelten. Die Täter durchwühlten die Wohnungen und entwendeten Schmuck in Wert von insgesamt über 8000,00. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Donnerstag, dem 28.02.2019 und Samstag, den 02.03.2019 in Ober-Erlenbach. Die Täter hebelten ein Fenster des derzeit unbewohnten Einfamilienhauses auf. Anschließend durchwühlten sie das Haus und entwendeten ca. 20 Schallplatten. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Zeugen der Taten werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

3. Garage beschmiert

Friedrichsdorf-Burgholzhausen, Haingrabenstraße Samstag, 02.03.2019, 18:00 Uhr bis 20:45 Uhr

Im Laufe des Samstagabends wurde die Garage einer 55-jährigen Friedrichsdorferin mit roter Farbe beschmiert. Unbekannte Täter sprühten die Ziffern "381" vermutlich mit einer Spraydose auf das Garagentor. An dem Garagentor entstand ein Sachschaden von geschätzt 200EUR.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

4. Dieb bestiehlt Patienten im Krankenhaus

Bad Homburg, Hochtaunuskliniken

Am Donnerstag kam es zu mehreren Diebstählen im Krankenhaus. Eine männliche Person betrat in einem unbemerkten Augenblick die jeweiligen Zimmer der Patienten und entwendete zwei Handys, sowie Bargeld. Der Täter wird in allen Fällen folgendermaßen beschrieben: - männlich - ca. 30 Jahre - 180 cm groß - dunkel Haare - gebräunte Haut

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle: Verkehrsunfallflucht Oberursel, Zimmersmühlenweg Freitag, 01.03.2019, 06:20 - 12:20 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren an einem am Fahrbahnrand geparkten VW Multivan den linken Außenspiegel. Danach setzte der Fahrer/-in seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Außenspiegel entstand Sachschaden von ca. 250.-EUR.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 6240 - 0.

Straftaten Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus Oberursel, Zeppelinstr. Freitag, 01.03.19, 13:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter versuchten die Terrassentür einer EG-Wohnung aufzuhebeln. Dies misslang und die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an der Tür wird auf ca. 200.-EUR geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0.

Dieseldiebstahl Steinbach, Bahnstraße, Baustelle Donnerstag, 28.02.19, 16:30 Uhr - Freitag, 01.03.19, 07:00 Uhr

Bisher unbekannter Täter pumpten unberechtigt aus einem Baufahrzeug mehrere hundert Liter Diesel ab und entwendeten diesen. Der Schaden liegt bei ca. 440 EUR. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 6240 - 0.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfall mit 1 leichtverletzten Person 61462 Königstein, Falkensteiner Straße Freitag, den 01.03.2019, 13:55 Uhr

Ein 75-jähriger PKW-Fahrer fuhr mit seinem PKW aus einem Ausfahrtsbereich eines Geschäftshauses und wollte nach links auf die Falkensteiner Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen kreuzenden 81-jährigen Fußgänger, touchierte und verletzte diesen leicht. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus konnte er jedoch wieder entlassen werden. Sachschaden entstand nicht.

Verkehrsunfall mit Sachschaden und 1 leichtverletzten Person 61462 Königstein, B 8, Glashütten in Richtung Königstein Freitag, den 01.03.2019, 20:13 Uhr

3 PKW befuhren hintereinander die B 8 aus Richtung Glashütten kommend in Richtung Königstein. Kurz vor dem Tillmannsweg bremste der 1. PKW ab, um auf einen dort befindlichen Waldparkplatz abzubiegen. Der 2. PKW bremste ebenfalls ab. Die 43-jährige Fahrerin des 3. PKW bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr ungebremst auf die beiden vorderen Fahrzeuge auf. Sie wurde hierbei leicht verletzt und musste zur Versorgung durch einen RTW ins Krankenhaus verbracht werden. Zusätzlich entstand Sachschaden.

Sachschaden: ca. 7.000 Euro

Verkehrsunfall mit Sachschaden 61476 Kronberg-Oberhöchstadt, Sodener Straße Samstag, den 02.03.2019, 12:45 Uhr

Beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes beschädigte ein 55-jähriger PKW-Fahrer einen anderen stehenden PKW. Es entstand Sachschaden. Sachschaden: ca. 1000 Euro

Wohnungseinbruchdiebstahl 61462 Königstein, Adelheidstraße Samstag, den 02.03.2019, 20:15 Uhr - 23:20 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich unberechtigten Zugang zum Grundstück, brachen in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlten es. Sie entwenden diverse Gegenstände. Zeugen werden gesucht und können sich telefonisch unter 06172/120-0 mit der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus in Verbindung setzen.

Sachbeschädigung an PKW 61462 Königstein, Frankfurter Straße, Parkplatz Alnatura Freitag, den 01.03.2019, 14:45 - 15:45 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten vermutlich aufgrund der engen Parksituation die Fahrertür eines blauen VW Touran, weiterhin wurde der linke Außenspiegel nach vorne umgeklappt. Zeugen werden gesucht und können sich telefonisch unter 06174/9266-0 mit der Polizeistation Königstein in Verbindung setzen.

Polizeistation Usingen

Straftaten: Bedrohung und Beleidigung. TO: 61267 Neu-Anspach / Theodor-Haubach-Weg TZ: Freitag, 01.03.2019 / 17:35 Uhr

Die schwangere 32-jährige Frau wollte ihren 32-jährigen Ehemann besuchen, welcher sich eine Wohnung mit seiner Großmutter teilt. Bereits auf der Straße hörte die Frau den Mann lauthals mit seiner Großmutter streiten. Beim Betreten der Wohnung konnte die Frau wahrnehmen, wie der Mann einen Joghurtbecher seiner Großmutter in das Gesicht warf. Als der Mann die Frau wahrnahm, kam es zwischen dem Paar zu verbalen Streitigkeiten, in deren Verlauf der Mann der Frau den Mund zuhielt, sie beleidigte und später wegstieß. Die Frau konnte einen Sturz und die damit einhergehende Verletzung nur verhindern, indem sie sich an einem Bett und einem Heizkörper festhielt. Nach weiteren verbalen Streitigkeiten konnte die Frau in Richtung des Bahnhofes Neu-Anspach flüchten. Da der Mann ihr folgte, kam es dort nochmals zu verbalen Auseinandersetzungen, bevor die Frau die Bahn in Richtung Usingen bestieg. Nach diesem Vorfall meldete sich die Frau bei der Polizei und gab an, dass es schon seit längerem zu ähnlich gelagerten Tätlichkeiten ihr gegenüber kam. Mit dem Ziel eine Anzeigenerstattung durch die Frau zu verhindern, drohte der Mann ihr sie selbst sowie ihr ungeborenes Kind zu töten.

Wohnungseinbruchsdiebstahl. TO: 61267 Neu-Anspach / Silberdistelweg TZ: Freitag, 01.03.2019 / 11:00 Uhr bis Freitag, 01.03.2019 / 19:45 Uhr

Bei dem Tatobjekt handelt es sich um ein freistehendes, unterkellertes, dreigeschossiges Einfamilienhaus. Unbekannte Täter begab sich über die Vorderseite zur Rückseite des Tatobjekts, hebelte dort ein Fenster zum Esszimmer im EG, mit einem bisher noch unbekannten Tatwerkzeug, auf und stieg in das Tatobjekt ein. Im Inneren betrat der unbekannte Täter alle Räumlichkeiten, öffnete und durchwühlte Schränke und Schubladen. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter mit dem Diebesgut (Wertgegenstände) in unbekannte Richtung.

Wohnungseinbruchsdiebstahl. TO: 61279 Grävenwiesbach / Lindenstraße TZ: Freitag, 01.03.2019 / 17:55 Uhr bis Freitag, 01.03.2019 / 20:15 Uhr

Unbekannter Täter hebelte die Balkontür des Einfamilienhauses mittels zwei Hebeln auf, um sich so Zutritt zu verschaffen. Im gesamten Objekt wurden diverse Schränke, Kommoden und Schubladen nach Wertgegenständen durchwühlt. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter mit dem Diebesgut (Wertgegenstände) in unbekannte Richtung. Wohnungseinbruchsdiebstahl.

TO: 61267 Neu-Anspach / Gerhart-Hauptmann-Weg TZ: Freitag, 01.03.2019 / 17:20 Uhr bis Samstag, 01.03.2019 / 22:00 Uhr

Bei dem Tatobjekt handelt es sich um eine Doppelhaushälfte, welche voll umfriedet ist. In den rückwärtig gelegenen Garten gelangten bisher unbekannte Täter vermutlich über das Nachbargrundstück, welches über eine offene Gartentür zur Straße hin verfügt. Vom Garten aus traten die unbekannten Täter an die verschlossene Terrassentür heran und öffneten diese gewaltsam durch siebenmaliges Hebeln mit einem bisher unbekannten Hebelwerkzeug. Anschließend wurde das Objekt betreten und die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Schließlich flüchteten die unbekannten Täter mit dem Diebesgut (Elektroartikel) in unbekannte Richtung.

Sachbeschädigung TO: 61250 Usingen / Bahnhofstraße TZ: Samstag, 02.03.2019 / 13:00 Uhr bis Samstag, 02.03.2019 / 17:00 Uhr

Der unbekannte Täter beschädigte durch Gegentreten den Gartenzaun der Geschädigte und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Wohnungseinbruchdiebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

TO: 61250 Usingen / Bartholomäus-Arnoldi-Straße TZ: Samstag, 02.03.2019 / 18:00 Uhr bis Samstag, 02.03.2019 / 22:25 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich unrechtmäßigen Zugang zum Wohnhaus des Geschädigten. Hierzu wurde zunächst versucht die Haustür mittels Hebelwerkzeug zu öffnen. Da der unbekannte Täter hier zunächst scheiterte, ging er durch das nicht verschlossene Gartentor in den Hinterhausbereich. Von hier gelangte dieser auf die zur Straßenseite gelegenen Terrasse. Hier wurde die Glastür zerstört, um widerrechtlich Zugang zum Objekt zu erlangen. Anschließend wurde das Objekt betreten und die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Schließlich flüchtete der unbekannte Täter mit dem Diebesgut (Wertgegenstände) in unbekannte Richtung.

Versuchte gefährliche Körperverletzung. TO: 61273 Wehrheim / Schulstraße TZ: Samstag, 02.03.2019 / 21:18 Uhr

Der 21-jährige Tatverdächtige, als auch der 15-jährige Jugendliche, waren Besucher der sogenannten "Afterzug-Party" nach dem Wehrheimer Faschingsumzuges am Dorfgemeinschaftshaus Wehrheim. Als der 15-jährige Jugendliche zunächst die 19-jährige Freundin des Tatverdächtigen ansprach, reagierte der alkoholisierte 21-jährige sofort ohne ersichtlichen Grund derart aggressiv, dass er versuchte, nach dem 15-jährigen zu schlagen und dann nach diesem trat. Hierbei trat der 21-jährige den 15-jährigen mit dem beschuhten Fuß in den Magen. Dieser wurde hierbei nach eigenen Angaben nicht verletzt. Durch sofort eingreifende Einsatzkräfte der Polizei konnte der 21-jährige von dem 15-jährigen weggezogen werden. Im weiteren Verlauf konnte der 21-jährige sich nicht beruhigen und war auch ggü. den Einsatzkräften der Polizei hochaggressiv, so dass er gefesselt werden musste. Da er zudem unentwegt Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte aussprach und sich keineswegs beruhigte, musste er schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten ins polizeiliche Gewahrsam genommen werden.Gegen den 21-jährigen wurde wegen der Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte ebenfalls eine Anzeige vorgelegt.

Verkehrsstrafanzeige TO: 61250 / Achtzehnmorgenweg TZ: Sonntag, 03.03.2019 / 02:20 Uhr

Der 65-jährige Fahrzeugführer führte seinen PKW im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 o/oo.

Verkehrsunfallflucht Unfallort: 61273 Wehrheim / Nauheimer Straße Unfallzeit: Samstag, 02.03.2019 / 21:45 Uhr

Der / die bislang unbekannte Fahrzeugführer/in befuhr mit dem Fahrzeug die Nauheimer Straße in Wehrheim-Pfaffenwiesbach. Beim Vorbeifahren am ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug des Geschädigten, wurde das Fahrzeug der Geschädigten touchiert und hierbei ein Sachschaden verursacht. Anschließend entfernte sich unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne Ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinweise hinsichtlich der unbekannten Täter unter der Tel. 06081-9208-0 oder e-mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de entgegen.

Fastnachtsumzüge Usingen und Wehrheim sowie die Afterzug-Party Wehrheim

Am 02.03.2019 fanden sowohl in Usingen als auch in Wehrheim die mittlerweile traditionellen Faschingsumzüge statt. Die beiden Umzüge verliefen aus polizeilicher Sicht problemlos und wurden durch die großen und kleinen Narren aus dem Hintertaunus gut besucht. Im Anschluss an den Wehrheimer Faschingsumzug fand im DGH Wehrheim die sogenannte "Afterzug-Party" des W.C.V. statt. Diese Veranstaltung wurde aufgrund der zu erwartenden hohen Personenanzahl neben der Wehrheimer Ordnungsbehörde auch durch einen Sanitätsdienst des DRK, einem Brandsicherheitsdienst der Wehrheimer Feuerwehr und auch durch einen beauftragten Sicherheitsdienst und der Usinger Polizei begleitet. Nach dem Ende des Wehrheimer Umzuges fanden sich die Narren am Bürgerhaus ein und feierten dort weiter. Um eine Überfüllung des Saales zu verhindern, mussten einige Narren trotz Eintrittskarten draußen weiter feiern, jedoch wurden diese durch den Wettergott Petrus mit nur vereinzelten Regentropfen verschont. Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht recht ruhig; es kam nur zu einer registrierten leichten Körperverletzung als zwei Feiernde aneinander gerieten. Diese Auseinandersetzung konnte jedoch umgehend durch die Einsatzkräfte unterbunden werden. Da einer der Streithähne sich jedoch nicht beruhigen konnte, musste dieser die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Weitere sich anbahnende Auseinandersetzungen konnten die Einsatzkräfte jedoch bereits unmittelbar zu Beginn dieser Streitereien verhindern, so dass es zu keinen weiteren Eskalationen kam. Die Veranstaltung wurde durch den Veranstalter planmäßig um 24h beendet; kurz danach fanden auch die letzten Narren den Heimweg

