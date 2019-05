Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Rüthen (ots)

Über den Sicherheitsdienst wurde der Polizei ein Einbruchsalarm an einer Tankstelle an der Lippstädter Straße in Rüthen gemeldet. Wie aus den Überwachungsaufnahmen ersichtlich wurde, manipulierten die zwei unbekannten Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 23.52 Uhr und Montag, 00.00 Uhr, die Alarmanlagenmelder und die Überwachungsanlage. Hierzu schnitten sie unter anderen auch die Kabel dazu durch. In das Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

