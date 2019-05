Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wochenendmeldung der Polizei Soest

Soest (ots)

Soest - Verkehrsunfall beim Abbiegen Am Samstagvormittag missachtete eine 78jährige Soesterin bei Linksabbiegen vom Hattroper Weg auf den Brüggering den Vorrang einer 25jährigen Soesterin. Es kam zum Zusammenstoß beider PKW im Kreuzungsbereich. DA beide Fahrzeugführer deutlich unter Schock standen, wurden beide Beteiligte mittels Rettungswagen dem Krankenhaus in Soest zugeführt.(dd)

Lippstadt - Verkehrsunfall mit Rad fahrendem Kind Am Samstagmittag befuhr ein 8jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg des Holunderweges in Lippstadt. Zeitgleich befuhr eine 48jährige Lippstädterin mit ihrem PKW den Holunderweg in östliche Richtung. Als der Radfahrer zum Zwecke des Abbiegens auf die Fahrbahn fuhr, wurde er von der Autofahrerin übersehen und es kam zum Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer. Hierbei kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht an seinen Knien sowie im Kopfbereich. Er suchte mit seiner ebenfalls an der Unfallstelle anwesenden Mutter das Krankenhaus in Lippstadt auf, aus welchem er nach ambulanter Behandlung entlassen wurde.(dd)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell