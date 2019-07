Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Sturz erfasst mehrere Radfahrer

Raesfeld (ots)

Beim Sturz in einer Gruppe junger Radfahrer hat ein 16-Jähriger aus Rödinghausen am Mittwoch in Raesfeld schwere Verletzungen erlitt. Zwei weitere Beteiligte, ein 16-Jähriger aus Gummersbach und ein 18-Jähriger aus Korschenbroich, trugen leichte Verletzungen davon. Sie gehörten zu einer Gruppe, die gegen 10.45 Uhr auf der B70 aus Raesfeld kommend mit Rennrädern in Richtung Wesel unterwegs war. Aus zunächst ungeklärter Ursache touchierte dabei ein Rad ein anderes. In der Folge stürzten drei der fünf 16 bis 18 Jahre alten Radfahrer.

