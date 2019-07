Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer beim Queren erfasst

Vreden (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch in Vreden ereignet hat. Ein 22-jähriger Radfahrer befuhr gegen 09.45 Uhr den Radweg an der Otto-Hahn-Straße und wollte die Ringstraße in Höhe einer Querungshilfe passieren. Dabei erfasste ihn der Wagen einer 58-jährigen Autofahrerin aus Vreden, die auf der Ringstraße in Richtung Zwillbrocker Straße unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Vredener in ein Krankenhaus. Die ebenfalls verletzte Autofahrerin wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

