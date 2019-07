Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mit "frisiertem" Mofa unterwegs

Vreden (ots)

Mit einer Strafanzeige fand am Mittwoch in Vreden die Fahrt eines 16-Jährigen mit seinem Mofa ihr Ende. Polizeibeamte hatten den Vredener gegen 19.15 Uhr auf der Max-Planck-Straße kontrolliert. Der Jugendliche zeigte seine Mofaprüfbescheinigung vor - die hätte auch ausgereicht, wenn er an seinem Fahrzeug nicht technische Veränderungen vorgenommen hätte: Das Zweirad brachte es damit auf deutlich mehr Tempo als laut Betriebserlaubnis vorgesehen.

