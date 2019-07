Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mit dem Wagen gegen Baum geprallt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Autofahrerin am Donnerstag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Die 48-Jährige befuhr gegen 11.40 Uhr die Kreisstraße 22 aus Richtung Ottenstein kommend in Richtung Alstätte. Auf grader Strecke verlor sie aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte nach links und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte die Ahauserin in ein Krankenhaus; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 5.000 Euro.

