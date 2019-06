Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Schweißarbeiten verursachen Brand

Dörpen (ots)

Am Mittwochvormittag ist es bei Bauarbeiten am Gebäude einer Zahnarztpraxis an der Rägertstraße zu einem Brand gekommen. Im Rahmen von Schweißarbeiten an einem Lüftungsrohr fing eine zum Dachaufbau gehörige gummierte Folie Feuer. Unter den gefalzten Aluminiumblechen der Dachkonstruktion konnte sich das Feuer mehrere Meter weit ausbreiten. Die Feuerwehr Dörpen war schnell vor Ort und konnte den Brand vollständig ablöschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

