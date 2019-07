Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Gartenhütte geht in Flammen auf

Am Dienstag musste die Feuerwehr in Reichenbach einen Brand bekämpfen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten kurz vor Mitternacht zu einem Brand in der Straße Erlenhof aus. Eine Gartenhütte stand in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Dennoch brannte die Hütte aus. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt an einem Rasenmäher die Ursache für den Brandausbruch gewesen sein. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

