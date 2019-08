Polizei Wuppertal

POL-W: W Tatverdächtiger Rentner vom Dellbusch tot aufgefunden-Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Seit dem 25.06.2019 ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei unter anderen wegen des Verdachts des Besitzes von Kinderpornografie gegen einen 83-Jährigen Wuppertaler. Am 03.08.2019 wurde der Rentner von einem Freund, der die Polizei hinzugezogen hatte, tot in seinem Haus in der Straße Dellbusch in Wuppertal aufgefunden. Art und Umstände deuten auf eine Selbsttötung hin. Nach Untersuchungen des Fundortes und des Leichnams durch die Kriminalpolizei konnten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden erlangt werden. Die Auswertung des kinderpornografischen Materials dauert an.

Rückfragen bitte an:



Staatsanwaltschaft Wuppertal

Herr Oberstaatsanwalt

Wolf-Tilman Baumert

0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell