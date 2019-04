Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmerbrand am Samstagmorgen in einem Anbau im Hinterhof, keine Verletzten.

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf Ostersamstag, 20. April 2019, 07.12 Uhr, Höherweg, Flingern. Am Morgen des Ostersamstages kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Hinterhofwohnung in Flingern. Beim Eintreffen der Feuerwehr nach bereits drei Minuten, war nicht klar, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden. Umgehend entsendete der Einsatzleiter einen Trupp mit einem Löschrohr in die Brandwohnung. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnung, fanden jedoch keine Personen vor. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf konnte der Brand schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung auf das Flachdach verhindert werden. Dennoch kam es durch den Brandrauch zu einem erheblichen Sachschaden - die betroffene Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Der Einsatz für die 25 Einsatzkräfte der Feuerwache Behrenstraße, Gräulingerstraße, Hüttenstraße, Posenerstraße, der Freiwilligen Feuerwehr Umweltschutz sowie dem städtischen Rettungsdienst war nach rund einer Stunde beendet.

