POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.06.2019. Polizei in Wolfenbüttel führte eine Schulwegüberwachung durch und ahndete Verstöße.

Wolfenbüttel, Cranachstraße, 26.06.2019 ab 06:00 Uhr.

Beamte der Polizei aus Wolfenbüttel führten an einer Schule eine sogenannte Schulwegüberwachung durch. Leider hat die Polizei die Erkenntnis gewonnen, dass es zum Beginn der Schule regelmäßig zu Verstößen kommt. Ziel dieser Verkehrssicherheitsarbeit ist es, mögliche Gefahren für Schüler und andere Verkehrsteilnehmer zu minimieren. Auch in diesem konkreten Fall konnten Fahrzeugführer im Bereich der Schule angetroffen werden, die in zwei Fällen ihr Mobiltelefon nutzten und zweimal nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt hatten. In allen Fällen könnte dies unmittelbare Auswirkungen auf Unfälle und auch auf die Schwere der Unfälle haben. Die Polizei appelliert, insbesondere an Schulen und auch sonst im Straßenverkehr sich an die Vorschriften zu halten. Die Beamten werden auch weiterhin Verstößen ahnden.

