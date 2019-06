Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.06.2019. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 26.06.2019 für den Bereich Cramme.

Salzgitter (ots)

Ursprüngliche Pressemitteilung vom 26.06.2019: Täter richteteten eine Sachschaden in einem Gewerbebetrieb in Cramme an. Cramme, Flöther Straße, 16.06.2019, 22:00 Uhr-18.06.2019, 01:50 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen unbekannte Täter in einen Gewerbebetrieb ein und richteten ein Schaden ein. Derzeit ermittelt die Polizei, welche Gegenstände beschädigt wurden. Auch können noch keine Angaben über die Schadenshöhe gemacht werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Ergänzung der Pressemitteilung: Ergänzung zur ursprünglichen Pressemeldung vom 26.06.2019:

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass im Tatzeitraum vom 16.06.2019, 22:00 Uhr-18.06.2019, 01:50 Uhr, unbekannte Täter auf das Firmengelände einer Mastanlage gelangten und im weiteren Tatverlauf eine Trinkanlage und einen Futtermotor beschädigt hatten. Weiterhin besprühten die Täter die Innenwand der Mastanlage mit Sprühfarbe. Offensichtlich könnte diese Aktion im Zusammenhang stehen mit einer Protestaktion gegen eine solche Mastanlage. In diesem Zusamenhang ist ein Bekennerschreiber in den Räumen einer Medienredaktion eingegangen. Die Polizei leitete ein Verfahren ein. Insbesondere ermittelt die Polizei, wer für die Tat in Frage kommen könnte und ob weitere Zusammenhänge erkennbar sind. Das Bekennerschreiben wird derzeit ausgewertet. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 in Verbindung zu setzen.

