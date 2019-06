POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.06.2019 für den Bereich des Landkreises Wolfenbüttel.

Polizei Salzgitter

Außenfassade des Schlosses in Wolfenbüttel wurde beschädigt. Wolfenbüttel, Schloßplatz, 25.06.2019, 11:00 Uhr (Feststellzeit). Unbekannte Täter besprühten die Außenfassade des Schlosses im Innenhof mit brauner Lackfarbe und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 in Verbindung zu setzen.

Täter richteteten eine Sachschaden in einem Gewerbebetrieb in Cramme an. Cramme, Flöther Straße, 16.06.2019, 22:00 Uhr-18.06.2019, 01:50 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen unbekannte Täter in einen Gewerbebetrieb ein und richteten einen Schaden an. Derzeit ermittelt die Polizei, welche Gegenstände beschädigt wurden. Auch können noch keine Angaben über die Schadenshöhe gemacht werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

