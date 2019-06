Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 26.06.2019

Peine (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 21:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Feuerwehrhaus" in Peine ein. Die Täter schreckte nicht ab, dass sich die Bewohner des Hauses im Garten bzw. im Erdgeschoss des Wohnhauses aufhielten. Es wurde Schmuck, ein Tresor sowie eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

Verkehrsunfall

Am Dienstag, um 15:05 Uhr, ereignete sich auf der B1 am Abzweig Richtung Groß Gleidingen ein Verkehrsunfall. Eine 24- jährige Braunschweigerin wollte von Groß Gleidingen kommend auf die B 1 abbiegen und übersah hierbei den von links kommenden PKW eines 46- jährigen Braunschweigers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrer verletzt. Die PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Kleinkind von PKW angefahren

Zu einem Unfall zwischen einem 2- jährigen Kleinkind und einem PKW kam es am Dienstagabend gegen 19:05 Uhr in der Ulmenstraße in Peine. Der 2-Jährige war mit einem Laufrad auf dem Gehweg gestürzt, als im selben Augenblick eine 54-jährige Peinerin mit ihrem PKW rückwärts von einer Grundstücksausfahrt fuhr. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Kind und dem PKW, wodurch das Kind leichte Verletzungen davon trug. Es wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

