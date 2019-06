Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 25.06.2019

Peine (ots)

Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 09:40 Uhr, einen in der Dorfstraße in Ilsede, Parkplatz des Rewe-Getränkemarktes, abgestellten grau-blauen Ford Kuga. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3.000 Euro.

Der Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, Telefon 05172/ 410930 in Verbindung zu setzen.

