POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.06.2019. Unfallverursacher richtete einen Schaden in Salzgitter an und flüchtete.

Salzgitter, Lebenstedt, Chemnitzer Straße, 24.06.2019, 15:55 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte der Fahrer eines schwarzen 1er BMW beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke einen neben ihm parkenden Pkw Renault Megane an dessen Beifahrerseite. Das verursachende Fahrzeug wurde offensichtlich an der Beifahrerseite und im Frontbereich beschädigt.

Der Schaden am geschädigten BMW beträgt ca. 1.000 Euro. Zeugen hatten beobachten können, dass der BMW mit zwei jungen Männern besetzt war. Weitere Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

