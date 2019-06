Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 27.06.2019

Peine (ots)

Einbruch in Praxisräume

Unbekannte Täter brachen am Dienstag, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr, in eine Praxis in der Beethovenstraße in Peine ein, indem sie eine Eingangstür gewaltsam öffneten. Anschließend wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und ein Stahlschrank aufgebrochen. Die Täter entwendeten hieraus Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Einbruch in Seniorenheim

In der Zeit zwischen Dienstag, 19:30 Uhr, und Mittwoch, 06:20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Seniorenzentrum in der Feldstraße in Peine ein. Über ein rückwärtiges Fenster verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Büro und durchsuchten dieses im Anschluss. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchteten die Täter schließlich in unbekannte Richtung. Es wurde ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht.

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich in der Schloßbleiche in Peine ein Verkehrsunfall. Ein 15- jähriger Mofa- Fahrer aus Peine befuhr die Schloßbleiche und musste verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah ein ebenfalls 15- jähriger Fahrradfahrer und fuhr auf das Mofa auf. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer aus Peine zu Boden und verletzte sich leicht. Vorsorglich wurde auch der Rettungshubschrauber zur Unfallstelle alarmiert. Der 15- Jährige wurde schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfallflucht

Einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrer, als er vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen VW Golf Plus beschädigte. Der Golf war auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Sedanstraße in Peine geparkt.

Der Fahrer verließ den Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

