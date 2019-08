Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Jugendlichen fehlte Fahrerlaubnis

Bocholt (ots)

Mit einer Strafanzeige endete für einen 15-Jährigen am Sonntag in Bocholt die Fahrt mit seinem Motorroller: Das Fahrzeug brachte es auf eine deutlich höhere Geschwindigkeit als 25 km/h - nur bis dahin hätte die Mofaprüfbescheinigung des Bocholters ausgereicht. Polizeibeamte hatten das Fahrzeug auf der Salierstraße angehalten. Gefahren war zu diesem Zeitpunkt ein 16-jähriger Bocholter; der 15-Jährige saß als Sozius auf dem Fahrzeug, das er dem anderen Jugendlichen kurz zuvor zum Fahren überlassen hatte. Auch der zweite Jugendliche besaß die erforderliche Fahrerlaubnis nicht, und so erwarten auch ihn nun die entsprechenden Konsequenzen.

