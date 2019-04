Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtrag zur Meldung vom 26.04.2019, 05:05 Uhr: Unfallbeteiligter erliegt seinen Verletzungen

56412 Heiligenroth - BAB 3 PASt Montabaur (ots)

Wie bereits berichtet kam es am 26.04.2019 kurz nach Mitternacht zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw auf der Tank- und Rastanlage Montabaur, Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln. Der 45-jährige Pkw-Fahrer, welcher scheinbar ungebremst gegen das Heck eines Lkw-Aufliegers fuhr, erlag am späten Freitagabend seinen Verletzungen. In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz dauern die polizeilichen Ermittlungen aktuell noch an.

