POL-KA: (PF) Pforzheim- Verkehrsunfall mit Schulbus

Weil er einem Rettungswagen Platz machen wollte, hat ein 45-jähriger VW-Fahrer am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 10 einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann stand gegen 12 Uhr auf der Kanzlerstraße an der roten Ampel auf der Linksabbiegerspur in Richtung Mäurach, als sich der Rettungswagen mit Sondersignal näherte. Um dafür freie Bahn zu schaffen, fuhr der 45-Jährige in den Kreuzungsbereich, ohne auf den bei Grün von rechts aus Niefern kommenden und in Richtung Pforzheim fahrenden Schulbus zu achten. Beim Zusammenprall wurden von den 41 Businsassen vier leicht verletzt und genauso wie der Verursacher vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschade wird auf circa 14.000 Euro geschätzt. Die Berufsfeuerwehr Pforzheim war mit zwei Fahrzeugen und sechs Kräften im Einsatz.

