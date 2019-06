Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beladenen Anhänger entwendet

Borken (ots)

Einen offenen Anhänger der Marke Westfalia haben Unbekannte am Freitag in Borken gestohlen. Das unverschlossene Fahrzeug war mit Betonplatten beladen und hatte zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Boumannstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

