Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mülltonnen durch Feuer zerstört

Vreden (ots)

Sechs Mülltonnen sind in der Nacht zum Samstag in Vreden zum Raub der Flammen geworden. Anwohner der Winterswyker Straße hatten gegen 01.00 Uhr bemerkt, dass eine Papiermülltonnen vor ihrem Haus brannte. Es gelang ihnen, das Feuer selbst zu löschen, noch ehe die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Vreden an der Brandstelle eintrafen. Diese rückten an und stellten fest, dass in der Nähe weitere Mülltonnen brannten. Diese hatten an der Straße Am Marienturm gestanden. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen, insbesondere im Hinblick auf Brandstiftung. Wer Hinweise geben kann oder in diesem Zusammenhang in der Nacht zum Samstag entsprechende Beobachtungen gemacht hat, sollte sich umgehend mit dem Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung setzen.

