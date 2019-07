Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Pforzheim - Auffahrunfall

Pforzheim (ots)

Ein Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten und einem Schaden von 6.000 Euro ereignete sich am Donnerstag gegen 13.00 Uhr in der Wurmberger Straße an der Einmündung der Pilotystraße in Pforzheim.

Wie die Feststellungen des Verkehrskommissariats Pforzheim ergeben haben, war ein 30-jähriger Pkw-Fahrer auf der Wurmberger Straße in Richtung der Hagenschießsiedlung unterwegs. Dabei erkannte er wohl zu spät einen vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden Pkw und fuhr auf. Dessen 40 Jahre alte Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Beide Pkw wurden abgeschleppt.

