POL-KA: (PF) Pforzheim - 59-jähriger Hausbewohner nach Brand verstorben

Pforzheim

Jede Hilfe zu spät kam am frühen Freitagmorgen für einen 59-Jährigen, der bei einem Wohnungsbrand in Pforzheim-Büchenbronn ums Leben kam. Um kurz vor 02.30 Uhr wurde durch Anwohner, die durch Knallgeräusche aus dem Schlaf gerissen wurden, ein Gebäudebrand in der Dillweißensteiner Straße gemeldet. Trotz des schnellen Einsatzes der Berufsfeuerwehr und des Löschzuges der Abteilung Büchenbronn konnte aus dem Wohnzimmer des Gebäudes der alleinige Hausbewohner nur noch tot geborgen werden. Mit Atemschutz, dem Einsatz von Drehleitern und Unterstützung weiterer Feuerwehrabteilungen konnte der Brand schließlich gelöscht und das Übergreifen auf Nachbargebäude verhindert werden. Mehrere Rettungskräfte vom DRK und ASB waren ebenfalls vor Ort. Beim Verstorbenen wird eine Rauchgasintoxikation als todesursächlich angenommen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern noch an, einen Hinweis auf ein Fremdverschulden ergaben sich bei derzeitigem Ermittlungsstand nicht.

