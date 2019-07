POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßliche Einbrecherin stürzt durch Dach eines Supermarkts und wird schwer verletzt

Polizeipräsidium Karlsruhe

Schwere Verletzungen erlitt am späten Mittwochabend eine mutmaßliche Einbrecherin in Karlsruhe-Hagsfeld, als sie sich unberechtigt auf dem Dach eines Supermarktes aufhielt und schließlich durch das Dach brach.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich die 35 Jahre alte Frau gegen 22:30 Uhr auf dem Dach eines in der Karlsruher Straße gelegenen Einkaufsmarktes. Als sie sich auf eine Lichtkuppel des Flachdaches stellte, brach das Glas und die Frau stürzte nach unten. Ein Zeuge hatte das Geschehen beobachtet und verständigte umgehend die Polizei. Die herbeieilenden Streifen umstellten zunächst das Gebäude und konnten durch ein Fenster mehrere Blutspuren erkennen. Da ein Verantwortlicher zunächst nicht vor Ort war, musste mithilfe der Feuerwehr ein Rolltor aufgebrochen werden. Nachdem man schließlich in den Supermarkt gelangt war, konnte die stark blutende und schwer verletzte 35-Jährige im Lager des Marktes widerstandlos festgenommen werden. Sie wurde direkt an ebenfalls hinzugerufene Rettungskräfte überstellt, die die Verletzte zunächst vor Ort versorgten und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Auf dem Dach des Supermarkts fanden die Polizisten schließlich Werkzeuge und Betäubungsmittel, die der 35-Jährigen zugeordnet werden konnten. Es wird daher aktuell davon ausgegangen, dass die Frau in den Supermarkt einbrechen wollte.

Entwendet wurde aus dem Supermarkt nichts, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

