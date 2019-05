Polizei Duisburg

POL-DU: Autofahrer fällt Baum, macht sich aus dem Staub und wird dennoch aufgespürt

Duisburg-Marxloh (ots)

Am Samstag, 18.05.2019, gegen 20:50 Uhr, meldeten Zeugen an der Einmündung Willy-Brand-Ring/Borsigstraße einen umgestürzten Baum. Als eine Streife dort eintraf stellten diese fest, dass diverse Fahrzeugteile eines Pkw, teils in Büschen, umherlagen. Anscheinend war ein Pkw mit dem ca. 8m hohen Baum kollidiert, der daraufhin teilweise auf die Fahrbahn stürzte. Offenbar hatte sich der verantwortliche Fahrzeugführer mitsamt Pkw aus dem Staub gemacht. Die aufnehmenden Beamten nahmen jedoch anhand der Ölspur des offenbar stark beschädigten Pkw die Fährte auf. An deren Ende auf der Weseler Straße konnte im Umfeld auf einem Parkplatz, offensichtlich versteckt, ein stark im Frontbereich beschädigter Kia aufgefunden werden. Nach Ermittlungen an der Halteranschrift stellte sich schließlich der 33-jährige Fahrer mit einer leichten Kopfverletzung und zeigte sich geständig, jedoch uneinsichtig hinsichtlich seines Fehlverhaltens. Ein Drogen- und Alkoholtest verlief negativ. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt sowie seine Kleidung sichergestellt. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Die Feuerwehr sorgte für die Beseitigung des Baumes und der Ölspur von der Fahrbahn. Etwaige Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei Duisburg unter 0203/280-0 melden.

