Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Althengstett- Mercedes gestohlen

Althengstett (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Donnerstag einen schwarzen Mercedes Benz AMG S 63, mit dem amtlichen Kennzeichen S-PX 1029. Das Fahrzeug war in der Panoramastraße geparkt. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 666-0, zu melden.

