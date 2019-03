Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Brückenanfahrung durch Fahrgastkabinenschiff

Koblenz/Treis-Karden (ots)

Am Samstag, den 23.03.2019 gegen 10:45 Uhr kollidierte ein mit 180 Fahrgästen besetztes Fahrgastkabinenschiff aufgrund eines Fahrfehlers mit der Straßenbrücke bei Treis-Karden. Hierbei wurden die Aufbauten an Deck beschädigt. An der Brücke kam es zu leichten Betonabplatzungen. Verletzt wurde niemand. Das Fahrgastkabinenschiff konnte seine Fahrt ohne technische Mängel fortsetzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

WSP-Station Koblenz



Telefon: 0261-97286110



oder

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Abteilung Wasserschutzpolizei-Pressestelle

Telefon: 06131-65 8042

E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell