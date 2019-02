Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei sucht Jugendliche

Hermeskeil (ots)

Hermeskeil. Am Montagabend, 25. Februar, zog eine Gruppe Jugendlicher durch das Hermeskeiler Stadtgebiet. Die Gruppe fiel insbesondere in der Zeit zwischen 23:30 und 24:00 Uhr auf. Zunächst machten sie sich an der Grundschule zu schaffen. Nachdem sie vom Hausmeister gestört wurden, zündeten sie am Polizeigebäude einen Böller. Die Gruppe dürfte auch für einen Gelddiebstahl aus einem abgestellten Pkw im Bereich der Hochwaldhalle verantwortlich sein. Nach Angaben des Hausmeisters müsste es sich um drei männliche Jugendliche handeln. Einer soll eine auffällig blonde Haarfärbung haben. Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil (06503 / 91 51-0) entgegen.

