Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei schwere Verkehrsunfälle mit Motorrädern im Bereich Saarburg

Zerf / Saarburg-Kahren (ots)

Im gleichen Zeitraum kam es am Dienstag, dem 26.02.2019, im Bereich der Polizeiinspektion Saarburg zu zwei schweren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Motorradfahrern.

In Zerf kam es auf der B 268 in Höhe der Siedlung "Schurpenberg" (oberhalb des Zerfer Kreisverkehrsplatzes in Richtung Trier) um 16:31 Uhr zur Kollision eines aus Richtung Trier kommenden Motorradfahrers mit einem aus einer Grundstücksaufahrt in die Fahrbahn einbiegenden Pkw. Dessen Fahrer hatte infolge der tief stehenden Sonne den von links kommenden Motorradfahrer übersehen. Letzterer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden, der Pkw wurde stark beschädigt. Im Einsatz waren die DRK-Rettungswache Zerf, der LAR-Rettungshubschrauber aus Luxemburg sowie die Polizei Saarburg.

Gegen 16:47 Uhr kollidierte auf der K 124 aus Richtung Rehlingerhof nach Saarburg-Kahren fahrender Motorradfahrer frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Er war zuvor vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer Rechtskurve zu weit nach links auf den gegnerischen Fahrstreifen geraten. Durch den Aufprall erlitt er schwerste Verletzungen und musste mittels Rettungshubschrauber in ein Universitätsklinikum verbracht werden. Im Einsatz waren hier die Feuerwehren Saarburg und Beurig, der ADAC-Rettungshubschrauber "Christoph 16", die DRK-Rettungswache und der Notarzt aus Saarburg sowie Straßenmeisterei und Polizei Saarburg.

In beiden Fällen kam es für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen mit halbseitiger Sperrung auf den jeweiligen Streckenabschnitten.

