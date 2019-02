Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Baumaschinen entwendet

Morbach (ots)

Gleich zwei Einbrüche und einen Diebstahl von der Ladefläche eines Pritschenfahrzeuges ereigneten sich am vergangenen Mittwoch, 20.02.19 auf Donnerstag, 21.02.19 im Raum Morbach, Gemarkung Wenigerath. Aus der Scheune einer Werkstatt eines Aussiedlerhofes wurden eine Kettensäge der Marke Makita und zwei Winkelschleifer der Marke Bosch entwendet. Auch die Werkstatthalle eines benachbarten, an der B269 gelegenen Betriebes, wurde von den bisher unbekannten Tätern aufgebrochen und ein Abbruchhammer der Marke Hilti gestohlen. Einen weiteren Diebstahl ereignete sich in der gleichen Nacht in Morbach-Wenigerath. Ein auf einem Pritschenfahrzeug deponierter Trennschleifer der Marke Stihl wurde in der Straße "Im Iser" entwendet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Morbach eine Frau, südosteuropäischer Herkunft, die mit einem dunkelblauen Fahrzeug, vermutlich ein PKW Skoda, unterwegs war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Morbach, Tel.: 06533/93740.

