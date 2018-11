POL-NI: Diebstahl von Spiegelgläsern abgestellter Pkw

Rinteln (ots) - (jwp) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Ost-Contrescarpe zu einem Diebstahl von Pkw-Teilen. Uunbekannte Täter entwendeten von zwei im Wendehammer abgestellten Pkw VW Golf die Spiegelgläser der Aussenspiegel. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (Tel. 05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

