Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz (ots)

Am Freitagnachmittag, 29.03.2019, gegen 18:00 Uhr, beobachten Passanten, dass ein PKW in unsicherer Fahrweise auf dem Parkplatz vor einem Einkaufsmarkt in der Rheinallee einen Metallpoller beschädigt. Anschließend leert der 65-jährige Fahrer des PKWs eine Flasche Bier. Beim Eintreffen der Polizei kann der Fahrer in seinem Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Er wirkt abwesend und hat beim Aussteigen Gleichgewichtsprobleme. Ein freiwillig mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,54 Promille. Auf der Polizeidienststelle wird ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

