Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Räuberischer Diebstahl bei Sonderpostenmarkt in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach, Planiger Straße (ots)

Als eine Frau und ihr männlicher Begleiter am 20.04.2019 gegen 16.50 Uhr den Jawoll-Markt in Bad Kreuznach laufend mit "klirrenden" Rucksäcken und Taschen verlassen, wird die Kassiererin auf die Zwei aufmerksam und nimmt die Verfolgung auf. Nach mehrmaligen Aufforderungen stehen zu bleiben, packt die Kassiererin die flüchtende Frau an ihrer Umhängetasche. Bei dem entstandenen Gezerre um die Tasche tritt die Frau der Kassiererin an die Hüfte, lässt anschließend die Tasche los und läuft in Richtung Wöllsteiner Straße davon. Beiden Ladendieben gelingt es zu entkommen. Bei der Auseinandersetzung wird die Kassiererin leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

