Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht

Hildesheim (ots)

09.06.2019, 12.30 Uhr bis 09.06.2019, 17.00 Uhr Alfeld, Winzenburger Straße 52 Zum genannten Zeitpunkt beschädigte ein Fahrzeug beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug dessen Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Schadenshöhe 200,-- Euro. Geschädigt ist eine Firma aus Offenbach. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld unter 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell