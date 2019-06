Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einem Wohnmobil

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). In dem Zeitraum von 07.06.2019 bis zum 09.06.2019, wurde ein geparktes Wohnmobil in der Hildesheimer Straße in Sarstedt beschädigt. Während das Wohnmobil gegenüber des Netto Marktes geparkt war, hat ein bislang unbekannter Täter die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, entgegen

