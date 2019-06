Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Sachbeschädigung an PKW

Hildesheim (ots)

Alfeld Vermutlich in der Nacht von Donnerstag, 06.06.2019, zum Freitag, 07.06.2019, wurde in Alfeld, Gneisenaustraße, das hintere Kennzeichen an einem PKW Mazda einer 49-jährigen Alfelderin mit Farbe besprüht. Dadurch das Sprühen geriet auch Farbe an den Fahrzeuglack des PKW im Heckbereich, so dass hier ein Schaden von mindestens ca. 200,- Euro entstand. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld, Tel: 05181/91160, zu melden./tsc

