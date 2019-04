Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und versuchtem Computerbetrug

Am 01.06.2018 wurde gegen 14.10 Uhr einer Schwerterin in einem Drogeriemarkt an der Hüsingstraße die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Nur wenige Minuten später versuchten unbekannte Täter mit drei verschiedenen, entwendeten Debitkarten bei verschiedenen Geldinstituten in Schwerte Bargeld abzuheben. In allen Fällen wurden die Karten nach mehrmaliger falscher Eingabe der Geheimzahl eingezogen. Zwei tatverdächtige Frauen wurden durch eine Videoüberwachung bei der erfolglosen Geldabhebung aufgezeichnet. Mit Beschluss des Amtsgerichtes Hagen veröffentlicht die Polizei nun die Lichtbilder der beiden Unbekannten.

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Die Lichtbilder finden Sie im Fahndungsportal der Polizei unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/schwerte-taschendiebstahl-computerbetrug-versuch

