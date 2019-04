Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch auf Stellplatz - Zwei Wohnwagen gestohlen, mehrere beschädigt

Schwerte (ots)

Am Sonntag, den 28.04.2019 sind zwischen 20.00 und 22.00 Uhr zwei Wohnwagen von einem umzäunten Stellplatz in der Reichshofstraße gestohlen und mehrere beschädigt worden. Unbekannte brachen das Tor zum Platz auf und beschädigten mindestens drei Wohnwagen. Zwei wurden komplett entwendet. Bei dem einen handelt es sich um einen Wohnwagen der Marke Hobby. Das ursprüngliche Kennzeichen wurde demontiert und am Tatort aufgefunden. Der zweite entwendete Wohnwagen war von der Marke Dethleffs. Auch hier wurde das Kennzeichen auf dem Gelände gefunden. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

