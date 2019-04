Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Angetrunkener Unnaer geht Rettungskräfte an

Unna (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.45 Uhr,beabsichtigten zwei Rettungssanitäter der Feuerwehr in der Gerichtsstraße 4 einen 29-jährigen Unnaer aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zuzuführen. Während sie ihn in den Rettungswagen verbringen wollten, beschimpfte er die eingesetzten Kräfte auf das Übelste. Anschließend drehte er sich herum und versuchte, mit dem Ellenbogen einen der Helfer zu treffen. Dieses mißlang jedoch, der junge Mann kam zu Fall. Während des Falles striff er einen geparkten Pkw. Unter Polizeibegleitung erfolgte die Zuführung zum Krankenhaus. Jetzt erwartet ihn ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell