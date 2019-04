Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Versuchter Straßenraub

Kamen (ots)

Am Samstag, 27.04.2019, gegen 17.50 Uhr, beging eine 41-jährige Kamenerin die Straße Hanenpatt in Richtung Kirchplatz, als sich ihr von hinten eine männliche Person näherte. Als die Person auf gleicher Höhe war versuchte sie, der Frau die mitgeführte Handtasche zu entreißen. Da er auf Widerstand stieß ließ der Täter schließlich von seinem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung Seseke. Die Frau wurde bei der Aktion leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kamen, 02307/921-0 in Verbindung zu setzen.

