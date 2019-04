Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen, Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kamen (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter brachen am Freitag, dem 26.04.2019 in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 14.45 Uhr in eine Wohnung in der Klosterstraße ein. Entwendet wurden Bargeld und ein Laptop.

Hinweise nimmt die Polizei in Kamen (Tel.: 02307/9213222) entgegen.

