Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Papiercontainerbrand

Kamen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.15 Uhr, wurde von Zeugen ein Papiercontainerbrand gemeldet. Dieser war in der Karl-Arnold- Straße 59 aufgestellt und wurde offensichtlich absichtlich in Brand gesetzt. Der Müllbehälter wurde durch die Feuerwehr gelöscht, erlitt trotzdem einen Totalschaden. Fast zeitgleich brannten im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Blumenstraße Papier und andere Gegenstände. Ob ein Zusammenhang besteht wird zur Zeit geprüft. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kamen, 02307/921-0, in Verbindung zu setzen.

