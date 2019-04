Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Kehl (ots)

Ein 22-jähriger Franzose versuchte am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, in eine Tankstelle in Kork einzubrechen, indem er eine Scheibe einschlug, was den Alarm ausgelöst hat. Ins Innere der Tankstelle ist der mutmaßliche Täter nicht vorgedrungen. Die anrückende Polizei konnte den Mann in Tatortnähe festnehmen. Anzeige wegen versuchtem Einbruch folgt. /Br

