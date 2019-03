Polizei Bonn

POL-BN: Baustellendiebstahl in Bonner Weststadt - Unbekannte entwendeten rund 100 Meter Starkstromkabel

Bonn (ots)

Am zurückliegenden Wochenende waren Baustellendiebe auf der Karl-Frowein-Straße in der Bonner Weststadt unterwegs machten sich in einem nicht ungefährlichen Bereich an Kabeln zu schaffen: Nach den bisherigen Feststellungen waren die Diebe in dem Zeitraum zwischen dem 08.03.2019, gegen 17:00 Uhr und dem 11.03.2019, gegen 07:00 Uhr an der Baustelle aktiv. Nach der Spurenlage zerstörten sie zunächst mehrere Starkstromsicherungen - anschließend trennten die Unbekannten ein etwa 100 Meter langes, hochwertiges Kabel vom Strom und entwendeten es. Die Kabeldiebe entfernten sich unerkannt vom Ort des Geschehens. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit dem zuständigen KK 36 in Verbindung zu setzen.

