POL-OE: 55-Jähriger verliert Kontrolle über seiner Krad

Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstag gegen 16.20 Uhr auf der L 737 bei einem Unfall mit seinem Krad leicht verletzt. Der 55-Jährige war in Fahrtrichtung Oedingen unterwegs. Ausgangs einer scharfen Linkskurve kam er aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet zuerst auf den unbefestigten Fahrbahnrand und dann auf ein ansteigendes Ufer. Als er zurück auf die Fahrbahn kam, stürzte er. Ein Rettungswagen brachte den 55-Jährigen ins Krankenhaus. Am Krad entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

